Bologna, Italiano: "Impegni ravvicinati e tanti infortuni: non disperdiamo quanto costruito"

Prima della gara casalinga di Europa League contro il Celtic, Vincenzo Italiano ha commentato il match ai microfoni di Sky: "Ci teniamo Osgaard e Cambiaghi nel momento in cui servirà cambiare la partita, potrebbe essere utile in tre ruoli. Siamo contati ed è a disposizione per occupare qualsiasi ruolo. Speriamo in Europa di dare un po' di entusiasmo qui, è un bel po' che non ci vede protagonisti. Ci sarà Ferguson che giocherà sulla trequarti e torna al suo vecchio ruolo. Celtic? Una delle migliori squadre in Scozia, europea, e va data la massima attenzione".

Sul "Bologna imborghesito", il tecnico si è sbilanciato così: "Una piccola reazione l'abbiamo avuta. Abbiamo toppato il primo tempo contro la Fiorentina, per il resto ci siamo. La Supercoppa ti toglie tante energie, oggi inizia a rientrare Skorupski, poi Bernardeschi e Freuler. Ci sono troppi impegni e qualcuno ha giocato tanto. Pian pianino, la squadra ritroverà la fiducia che ha sempre avuto: non può essere disperso tutto quello che abbiamo costruito e sono convinto che ritroveremo al più presto tutte le nostre caratteristiche".