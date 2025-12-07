Live TMW Bologna, Italiano: "Ottimo punto. Impossibile giocare ogni 72 ore, va fatto qualcosa"

20.05 - Il Bologna pareggia all'Olimpico grazie al gol di Odgaard che impatta il vantaggio iniziale firmato da Isaksen. Tra pochi minuti il tecnico rossoblu Vincenzo Italiano interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

20.38 - È iniziata la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Vi è mancata lucidità nell'ultimo passaggio? Che risultato è quello di oggi?

"Noi accogliamo benissimo questo punto, la Lazio vista nell'ultimo periodo è temibilissima. Essere andati sotto e averla rimediata immediatamente è stato importante. Negli ultimi 20 minuti potevamo osare qualcosa in più con la gente fresca, dopo l'espulsione non ne avevamo più tra stanchezza e gli adattamenti in difesa. Aggiungiamo un punto alla classifica, non siamo stati lucidissimi in rifinitura. Giocare ogni 72 ore è complicato, stare sempre in partita è difficile. Devi sempre proporre, la squadra non si disunisce e abbiamo reagito alla sconfitta con la Cremonese. È un ottimo punto, è difficile performare giocando sempre ogni tre giorni, ora giocheremo in Europa, poi di nuovo il campionato e la Supercoppa".

Come sta Casale? Siete in emergenza dietro?

"Dietro siamo in grande difficoltà con l'infortunio di Vitik e oggi quello di Casale, non abbiamo voluto rischiare Lucumì. Lorenzo adattato in quel ruolo dove non ha mai giocato si è messo a disposizione e ha dato una grande mano, grandioso lui così come Ravaglia. Con tutte le difficoltà uscire imbattuti da questo stadio è un ottimo risultato. Non so se Casale si è fermato in tempo, vedremo nei prossimi giorni".

Gli errori tecnici visti oggi sono legati ai tanti impegni che state vivendo?

"Il timore di fare qualche regalo come nelle ultime partite oggi lo avevo. La Lazio non ti viene a prendere in prima battuta, ma incomincia la pressione a metà campo, se imbuchi male ti ripartono negli spazi e andare in difficoltà per errori di qualità e di concetto è sbagliato. Sono errori che abbiamo pagato con la Cremonese, in Serie A nulla è sbagliato, ma continuare a fare quegli errori non mi piace. Qualche errore ci può stare, siamo in difficoltà soprattutto dietro e qualche errore ci può stare. Davanti abbiamo avuto un'efficienza tecnica mostruosa e ci stiamo esprimendo bene, oggi è mancata un po' di qualità negli ultimi metri. È dura, è impossibile giocare ogni 72 ore, se vuoi riproporre la stessa squadra per 3-4 partite è impossibile. Meno male che abbiamo queste rotazioni, altrimenti si andrebbe in grande difficoltà".

Vi rimproverate qualcosa per il gol subito in inferiorità numerica?

"Siamo stati ingenui, dobbiamo dare tempo a De Silvestri di fare attivazione e rimanere a terra un minuto. Ingenui noi, bravi ad aver rimesso a posto la partita. Dobbiamo stare attenti, al minimo errore veniamo castigati. Lucumì ha un tendine che gli fa male, pensava di poter essere a disposizione ma non se l'è sentita. Stressare questo tendine può prolungare il dolore, vediamo se giovedì può arrivare al 100%. Me lo auguro, non giocare con Jhon dietro è rischioso, speriamo di averlo in condizione nelle prossime partite".

Come mai non ha schierato Immobile?

"Giovedì è stata una grande forzatura, dovevamo evitare i rigori e abbiamo accelerato il suo ingresso in campo. Ha 15-20 minuti nelle gambe, ero rimasto incantato quando ho visto la curva con la sua immagine e gli striscioni dedicati a lui. Per un calciatore è impagabile, è un ragazzo straordinario e sensibilissimo. Mi è dispiaciuto vederlo fuori per tre mesi, lo metteremo in condizione. Forse non era la sua partita anche per l'atmosfera, i suoi gol saranno pesanti anche a Bologna".

Orsolini dovrebbe giocare sempre? Cosa manca a Rowe per incidere?

"Non ce la può fare. Lo abbiamo tenuto fermo col Parma per averlo oggi al 100%, non è mai facile. Dopo un minuto ha avuto una grande palla per sbloccare la partita, poi non è facile con Tavares prima e Marusic poi perché è gente difficile da superare e mettere in difficoltà. Orso su tre palloni fa due gol, quando sta bene è letale e ha numeri importantissimi, oggi non è riuscito a incidere. Non è facile incidere dalla panchina e questo è un problema per Rowe, sia lui che Bernardeschi non sono riusciti a sfruttare l'uno contro uno. Le qualità le ha, è un grande giocatore giovane, non è facile arrivare in un altro paese con altre culture e metodi. Ha spunti, tecnica e gol, lo aspettiamo come Ciro e Bernardeschi, abbiamo frecce importanti".

20.51 - È terminata la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.