Le partite di oggi: il programma di martedì 3 febbraio
Si chiude questo martedì il 23° turno di Serie A, che alle 20.45 vedrà il Bologna di Italiano ricevere la visita del Milan di Allegri. Di seguito il programma calcistico del 3 febbraio e le probabili formazioni delle due squadre:
Serie A - 23° turno
20:45 Bologna - Milan
Le probabili formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.
Allenatore: Italiano
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 55 (23 partite giocate)
Milan 47 (22)
Napoli 46 (23)
Juventus 45 (23)
Roma 43 (23)
Como 41 (23)
Atalanta 36 (23)
Lazio 32 (23)
Udinese 32 (23)
Bologna 30 (22)
Sassuolo 29 (23)
Cagliari 28 (23)
Torino 26 (23)
Genoa 23 (23)
Cremonese 23 (23)
Parma 23 (23)
Lecce 18 (23)
Fiorentina 17 (23)
Pisa 14 (23)
Verona 14 (23)
