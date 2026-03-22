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Bologna-Lazio, biancocelesti avanti al "Dall'Ara": Taylor sblocca la partita al 71'

Bologna-Lazio, biancocelesti avanti al "Dall'Ara": Taylor sblocca la partita al 71'TUTTO mercato WEB
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Gaetano Mocciaro
Oggi alle 16:37Serie A
Gaetano Mocciaro

Lazio avanti al 72' al "Dall'Ara" con Kenneth Taylor. Azione molto bella di Dia che si porta a spasso Vitik e prova la conclusione da fuori area, trovando la deviazione di Moro che diventa di fatto un assist per Taylor. L'olandese è tenuto in gioco da Sohm e la piazza col destro. È il suo secondo gol in biancoceleste.

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