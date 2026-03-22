Bologna-Lazio, biancocelesti avanti al "Dall'Ara": Taylor sblocca la partita al 71'
TUTTO mercato WEB
Lazio avanti al 72' al "Dall'Ara" con Kenneth Taylor. Azione molto bella di Dia che si porta a spasso Vitik e prova la conclusione da fuori area, trovando la deviazione di Moro che diventa di fatto un assist per Taylor. L'olandese è tenuto in gioco da Sohm e la piazza col destro. È il suo secondo gol in biancoceleste.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan è Modric dipendente. Perché Conte deve restare al Napoli. Sfida per il 9 azzurro tra Kean e Pio. La Cremonese accende la zona salvezza
Ora in radio
Primo piano
La Champions League per il Como non è più un'utopia. I clamorosi numeri di tutta la rosa di Fabregas
Campo e non solo, in casa Milan si pensa già al futuro: incontro di mercato tra Allegri, Furlani e Tare
Serie A
Serie B
Risultati Serie B: il Bari crolla in casa, all'Empoli lo scontro diretto col Pescara. Vince il Frosinone
Serie C
Catania, domani debutta Viali in panchina: "Non ho la presunzione di insegnare nulla in cinque giorni"
Pronostici
Calcio femminile