Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali: torna Orsolini, la scelta su Castro. Riecco Maldini

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio, ultimo quarto di finale previsto di Coppa Italia che decreterà chi sarà la sfidante dell'Atalanta in semifinale. I rossoblù si presentano da campioni in carica della manifestazione, mentre i biancocelesti non vincono questo trofeo dal 2019 (in gol Sergej Milinkovic-Savic e Tucu Correa).

Lato Vincenzo Italiano, il Bologna ripropone Orsolini dal primo minuto con Cambiaghi dal lato opposto e Odgaard versione trequartista, Castro invece il centravanti di riferimento. Mediana con Moro-Ferguson, mentre Lucumi viene confermato dopo la sconfitta contro il Parma in campionato insieme a Vitik al centro della difesa, Zortea-Miranda sui binari laterali.

Maurizio Sarri opta per lo stesso tridente offensivo apprezzato contro la Juventus allo Stadium, perciò Isaksen e Pedro le frecce alte ai lati di Maldini numero '9'. A centrocampo fuori Basic e Cataldi, grande recupero di Rovella titolare con Dele-Bashiru e Taylor ai suoi fianchi. In difesa sorpresa Romagnoli dall'inizio insieme a Gila, con Marusic e Pellegrini a chiudere la linea a quattro difensiva in protezione di Provedel.

Di seguito le scelte dei rispettivi allenatori:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Freuler, Bernardeschi, Rowe, Casale, Joao Mario, Sohm, Dallinga, Dominguez.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro.

A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Noslin, Tavares, Dia, Raktov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Basic, Przyborek, Cataldi.

Allenatore: Maurizio Sarri.