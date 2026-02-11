Avellino-Frosinone, le formazioni ufficiali: cambia qualcosa Biancolino. Ciociari con Zilli dal 1'

Al via, nella serata di ieri, la 24ª giornata del campionato di Serie B, che si gioca in turno infrasettimanale e si concluderà questa sera con le gare che prenderanno il via alle ore 20:00.

Tra queste, anche un interessante Avellino-Frosinone, che vede Biancolino in fase di sperimentazione: c'è infatti Sgarbi sulla corsia destra e Cancellotti su quella sinistra, mentre a centrocampo si rivede Palmiero, con Tutino che in attacco va a fare coppia con Biasci. Versante ciociaro, c'è Zilli dal 1'.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Sgarbi, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Cancellotti; Biasci, Tutino. All.: Biancolino

FROSINONE (3-5-2): Palmisani; Bracaglia, Cittadini, Calvani; J. Oyono, Koutsoupias, Calò, Cichella, Ghedjemis; Kvernadze, Zilli. All.: Donadoni.

Di seguito, il punto sul turno:

24ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Sudtirol – Monza 0-0

Mercoledì 11 febbraio 2026

Ore 20.00 - Avellino – Frosinone

Ore 20.00 - Bari – Spezia

Ore 20.00 - Empoli – Juve Stabia

Già giocate

Sampdoria – Palermo 3-3

50' Begic (S), 45'+2 [aut.] Abildgaard (S), 54' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90'+3 Ceccaroni (P)

Padova - Carrarese 1-0

29' Lasagna

Pescara - Catanzaro 0-2

30' Iemmello, 79' Alesi

Reggiana – Mantova 1-0

9' Charlys

Venezia – Modena 0-2

27' Tonoli, 30' Beyuku

Virtus Entella - Cesena 3-1

26' Karic (E), 52' Cuppone (E), 77' Cerri (C), 83' Tirelli (E)

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Venezia 50

Monza 47*

Frosinone 46*

Palermo 45

Catanzaro 38

Cesena 37

Modena 37

Juve Stabia 35*

Carrarese 30

SudTirol 29*

Padova 29

Empoli 28*

Avellino 28*

Sampdoria 26

Virtus Entella 25

Reggiana 24

Mantova 23

Spezia 21*

Bari 20*

Pescara 15

* una gara in meno