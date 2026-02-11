Lazio, senti Pedro: "Bologna? Può dire tante cose. Sarebbe un sogno vincere un trofeo qui"

A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel uno dei protagonisti che scenderanno in campo al Dall'Ara dal primo minuto. Si tratta di Pedro, veterano di 38 anni biancoceleste che comporrà il tridente d'attacco insieme a Isaksen e Daniel Maldini.

"Questa gara può dire tante cose", ha esordito l'ex Barcellona. "Partita molto difficile perché il Bologna, ha tanti giocatori forti, è sempre difficile venire qua". Poi il numero 9 della Lazio ha aggiunto: "Siamo concentrati e motivati, vogliamo andare avanti in Coppa e speriamo di fare una bella prestazione e ottenere il risultato".

Sulle potenzialità del Bologna, Pedro invece ha ricordato: "Anche noi siamo difficili da battere quando giochiamo con ambizione. Possiamo fare bene contro tutti. Dobbiamo iniziare concentrati perché loro giocano in casa e dobbiamo avere un buon impatto sulla gara". E sulla possibilità di vincere la competizione a distanza di quasi 7 anni: "Sarebbe un sogno vincere un trofeo qui con la Lazio, per me sarebbe speciale. Speriamo di poter aiutare la squadra, magari segnando un gol".