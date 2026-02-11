Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, 24ª giornata: dopo i primi 45', non vanno oltre lo 0-0 SudTirol e Monza

Claudia Marrone
Oggi alle 19:51
Claudia Marrone

Con il pomeriggio di ieri, si è alzato il sipario sulla 24ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi quest'oggi con gli ultimi quattro confronti di questo turno che si sta giocando in infrasettimanale. Le ultime tre gare prenderanno il via alle ore 20:00, ma alle 19:00 si sono accesi i fari al 'Druso', con SudTirol e Monza che hanno mandato da poco in archivio il primo tempo: primi 45' senza reti, con gli stessi che si concludono quindi su uno 0-0 che lascia tutto aperto.

Di seguito, il punto sul turno:

24ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Sudtirol – Monza 0-0
Mercoledì 11 febbraio 2026
Ore 20.00 - Avellino – Frosinone
Ore 20.00 - Bari – Spezia
Ore 20.00 - Empoli – Juve Stabia
Già giocate
Sampdoria – Palermo 3-3
50' Begic (S), 45'+2 [aut.] Abildgaard (S), 54' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90'+3 Ceccaroni (P)
Padova - Carrarese 1-0
29' Lasagna
Pescara - Catanzaro 0-2
30' Iemmello, 79' Alesi
Reggiana – Mantova 1-0
9' Charlys
Venezia – Modena 0-2
27' Tonoli, 30' Beyuku
Virtus Entella - Cesena 3-1
26' Karic (E), 52' Cuppone (E), 77' Cerri (C), 83' Tirelli (E)

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Venezia 50
Monza 47*
Frosinone 46*
Palermo 45
Catanzaro 38
Cesena 37
Modena 37
Juve Stabia 35*
Carrarese 30
SudTirol 29*
Padova 29
Empoli 28*
Avellino 28*
Sampdoria 26
Virtus Entella 25
Reggiana 24
Mantova 23
Spezia 21*
Bari 20*
Pescara 15

* una gara in meno

