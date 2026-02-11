Serie B, 24ª giornata: dopo i primi 45', non vanno oltre lo 0-0 SudTirol e Monza

Con il pomeriggio di ieri, si è alzato il sipario sulla 24ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi quest'oggi con gli ultimi quattro confronti di questo turno che si sta giocando in infrasettimanale. Le ultime tre gare prenderanno il via alle ore 20:00, ma alle 19:00 si sono accesi i fari al 'Druso', con SudTirol e Monza che hanno mandato da poco in archivio il primo tempo: primi 45' senza reti, con gli stessi che si concludono quindi su uno 0-0 che lascia tutto aperto.

Di seguito, il punto sul turno:

24ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Sudtirol – Monza 0-0

Mercoledì 11 febbraio 2026

Ore 20.00 - Avellino – Frosinone

Ore 20.00 - Bari – Spezia

Ore 20.00 - Empoli – Juve Stabia

Già giocate

Sampdoria – Palermo 3-3

50' Begic (S), 45'+2 [aut.] Abildgaard (S), 54' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90'+3 Ceccaroni (P)

Padova - Carrarese 1-0

29' Lasagna

Pescara - Catanzaro 0-2

30' Iemmello, 79' Alesi

Reggiana – Mantova 1-0

9' Charlys

Venezia – Modena 0-2

27' Tonoli, 30' Beyuku

Virtus Entella - Cesena 3-1

26' Karic (E), 52' Cuppone (E), 77' Cerri (C), 83' Tirelli (E)

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Venezia 50

Monza 47*

Frosinone 46*

Palermo 45

Catanzaro 38

Cesena 37

Modena 37

Juve Stabia 35*

Carrarese 30

SudTirol 29*

Padova 29

Empoli 28*

Avellino 28*

Sampdoria 26

Virtus Entella 25

Reggiana 24

Mantova 23

Spezia 21*

Bari 20*

Pescara 15

* una gara in meno