Bologna, Sartori sui rinnovi: "Trattative con qualcuno vanno avanti, con altri no"

Nel corso del pre partita di Bologna-Lazio, il responsabile dell'area tecnica dei rossoblù Giovanni Sartori è tornato a parlare della questione rinnovi della rosa di Vincenzo Italiano. Alcuni dei nomi in ballo in questo senso sono quelli di Lucumì e Riccardo Orsolini, profili su cui si era già speso l'ad Fenucci nei giorni scorsi: "Stiamo incontrando gli agenti, ma non siamo vicini ai rinnovi di Orsolini e Lucumì. C'è volontà per molti di loro di restare, ma dipenderà dalla compatibilità economica tra richiesta dei giocatori e offerta del club".

Queste le parole di Sartori in merito:

Situazione difficile.

"Effettivamente è un momento particolare. L'unica medicina è la vittoria: siamo i detentori e nei prossimi 20 giorni ci giochiamo tutto. A partire da stasera faremo di tutto per vincere e magari cambiare il vento".

Risolvere la questione rinnovi può far tornare il sereno?

"Stiamo parlando da mesi, con qualcuno sta andando avanti e con altri no. Non credo che sia la causa della mancanza dei risultati".