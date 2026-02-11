Lazio, Pedro: "Peccato non aver vinto con la Juve, ma partita di grinta e determinazione"

L'attaccante della Lazio Pedro ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della sfida contro il Bologna valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

Rivedremo la Lazio di Torino?

"Sarà una partita molto difficile, dovremo fare un'ottima prova per ottenere il risultato. Peccato non aver vinto con la Juve, ma abbiamo fatto una partita di grinta e determinazione. Quello conta per andare avanti".

Coppa Italia importante per voi?

"Dà la possibilità di andare in Europa ed è un trofeo che ci piace".. Col Bologna sarà una partita difficile, speriamo di fare una bella prestazione".