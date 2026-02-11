Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 26ª giornata: dopo i primi 45' sorridono Pergolettese, Renate e AlbinoLeffe

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
Oggi alle 18:50Serie C
Claudia Marrone

Neppure il tempo di smaltire le fatiche del weekend, che nella serata di ieri è tornato in campo il campionato di Serie C, con la 26ª giornata che si sta giocando in turno infrasettimanale. I tre gironi sono stati suddivisi in tre giorni, a partire appunto da ieri fino poi a domani, e questa sera andrà in scena il Girone A.

Prime quattro gare che hanno preso il via alle 18:00, e che hanno da poco archiviato i primi tempi, dove emerge un solo pari, quello tra Alcione Milano e Ospitaletto Franciacorta; dagli altri campi, invece, si registra il vantaggio del Renate sulla Triestina, mentre sono corsare Pergolettese e AlbinoLeffe rispettivamente sui campi di Dolomiti Bellunesi e Novara. Gare, queste ultime, che risultano importanti per la parte medio bassa della graduatoria del primo raggruppamento.

Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:

26ª GIORNATA – 10-11-12 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Ora in campo (parziali)
Alcione Milano - Ospitaletto Franciacorta 0-0
Dolomiti Bellunesi - Pergolettese 0-1
24' Corti
Novara - Albinoleffe 0-1
10' [rig.] Lombardi
Renate - Triestina
8' Anelli
Mercoledì 11 febbraio
Ore 20.30 – Arzignano Valchiampo - Trento
Ore 20.30 – Giana Erminio - Lecco
Ore 20.30 – Inter U23 - Lumezzane
Ore 20.30 – Pro Patria - Cittadella
Ore 20.30 – Pro Vercelli - L.R. Vicenza
Ore 20.30 – Union Brescia - Virtus Verona

Classifica: Vicenza 63, Union Brescia 47, Lecco 45, Renate 39, Alcione Milano 39, Cittadella 39, Inter U23 38, Trento 38, Giana Erminio 35, Pro Vercelli 35, Lumezzane 32, Arzignano Valchiampo 30, Dolomiti Bellunesi 29, AlbinoLeffe 29, Novara 28, Ospitaletto 27, Pergolettese 20, Virtus Verona 19, Pro Patria 13, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Giovedì 12 febbraio
Ore 18.00 – Forlì - Pontedera
Ore 18.00 – Guidonia Montecelio - Bra
Ore 18.00 – Juventus Next Gen - Sambenedettese
Ore 20.30 – Ascoli - Torres
Ore 20.30 – Campobasso - Livorno
Ore 20.30 – Carpi - Arezzo (Diretta Rai Play)
Ore 20.30 – Gubbio - Vis Pesaro
Ore 20.30 – Pianese - Perugia
Ore 20.30 – Ternana - Ravenna
Riposa – Pineto

Classifica: Arezzo 56, Ravenna 49, Ascoli 46, Juventus Next Gen 36, Pineto 36, Campobasso 33, Vis Pesaro 31*, Pianese 31, Ternana 30*, Guidonia Montecelio 29*, Gubbio 29*, Carpi 28, Livorno 28, Forlì 26*, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 23, Torres 20, Pontedera 16*

N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Cavese - Monopoli 1-0
24' Fusco
Sorrento - Giugliano 1-0
31' Crecco
Team Altamura - Latina 1-0
61' [aut.] Pace
Trapani - Benevento 0-5
17' e 67' [rig.] Tumminello, 20' Manconi, 71' e 90+3' Mignani
Atalanta U23 - Potenza 2-2
45+2' Levak (A), 68' Schimmenti (P), 80' Manzoni (A), 82' Mazzeo (P)
Casertana - Crotone 2-2
12' Saco (CA), 23' Vinicius (CR), 31' Girelli (CA), 81' Gomez (CR)
Catania - Audace Cerignola 0-0
Cosenza - Siracusa 1-0
81' Emmausso
Foggia - Picerno 1-2
16' Brosco (F), 18' Guadagni (P), 56' Pugliese (P)
Salernitana - Casarano 3-0
10' Molina, 68' e 70' Lescano

Classifica Benevento 60, Catania 52*, Salernitana 49, Cosenza 43, Casertana 43, Crotone 41, Audace Cerignola 39, Monopoli 37, Team Altamura 36, Casarano 33, Potenza 31, Sorrento 30, Latina 27, Cavese 27, Atalanta U23 27, Picerno 26, Trapani 25*, Siracusa 22, Foggia 22, Giugliano 21

N.B. - *una gara in meno
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

