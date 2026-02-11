Bologna, Sartori: "L'unica medicina è la vittoria, ci giochiamo tutto in venti giorni"

Il responsabile dell'area tecnica del Bologna Giovanni Sartori ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista del match contro la Lazio valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Situazione difficile.

"Effettivamente è un momento particolare. L'unica medicina è la vittoria: siamo i detentori e nei prossimi 20 giorni ci giochiamo tutto. A partire da stasera faremo di tutto per vincere e magari cambiare il vento".

Risolvere la questione rinnovi può far tornare il sereno?

"Stiamo parlando da mesi, con qualcuno sta andando avanti e con altri no. Non credo che sia la causa della mancanza dei risultati".

Cosa vi serve?

"Serve sicuramente la vittoria e magari un po' di fortuna. Serve che qualcuno dia qualcosa in più, abbiamo commesso qualche errore di troppo. Abbiamo anche subito qualche torto. Dobbiamo resettare, in questi 20 giorni si decide tutto".