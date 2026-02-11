Bologna, Lucumì: "Italiano ci ha detto di pensare ai tifosi, che stanno sempre con noi"

Il difensore del Bologna Jhon Lucumi ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista del match contro la Lazio valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Partita importantissima: sapete come si arriva in semifinale.

"Molto importante per noi e per i tifosi. Ci aspettiamo di fare una grande gara, possiamo andare avanti".

Cosa vi ha detto Italiano?

"Di pensare ai tifosi che stanno sempre con noi, qualsiasi sia la situazione".