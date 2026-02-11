Sampdoria, terapie per Palma. Differenziato invece per Depaoli, Esposito e Giordano

Dopo il pareggio contro il Palermo, non ha avuto molto tempo per riposare la Sampdoria, che sabato pomeriggio alle ore 15:00 se la vedrà con il Padova, in una sfida che potrebbe apporre un altro importante mattoncino verso la salvezza della compagine blucerchiata, che si è tirata intanto fuori dalla zona playout, seppur con soli due punti di margine. Nel report giornaliero offerto dal club, che di seguito riportiamo integralmente, non manca poi una nota alla parte medica della rosa a disposizione del tecnico Angelo Gregucci:

"Archiviato il pari con il Palermo, la Sampdoria si è ritrovata nel pomeriggio a Bogliasco per la ripresa degli allenamenti. Angelo Gregucci e staff hanno diviso l’organico in due gruppi: sessione di scarico per i calciatori maggiormente impiegati nella sfida pareggiata al “Ferraris”, attivazione atletica, esercitazioni tecniche, partitella in spazi ridotti sul campo superiore del “Mugnaini” per gli altri disponibili. Terapie per Matteo Palma; differenziati sul campo per Fabio Depaoli, Salvatore Esposito e Simone Giordano".

La società ricorda poi che domani, giovedì 12 febbraio, è in agenda una nuova seduta pomeridiana.