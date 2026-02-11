Serie B, 24ª giornata: SudTirol e Monza non si fanno male. Frosinone avanti dopo 45'
Nella serata di ieri ha preso il via la 24ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi quest'oggi con gli ultimi quattro confronti di questo turno che si sta giocando in infrasettimanale. Alle 20:00 hanno preso il via le ultime tre gare, ma alle 19:00 - ad aprire il mercoledì cadetto - ci hanno pensato SudTirol e Monza; confronto quindi terminato, con le due compagini che si dividono la posta in palio. Al 'Druso' non si è andati infatti oltre lo 0-0, con un punto che fa forse più comodo alla compagine di casa.
Di seguito, il punto sul turno:
24ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Avellino – Frosinone 0-2
16' Kvernadze, 26' Calò
Bari – Spezia 0-0
Empoli – Juve Stabia 1-0
11' Lovato
Già giocate
Sampdoria – Palermo 3-3
50' Begic (S), 45'+2 [aut.] Abildgaard (S), 54' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90'+3 Ceccaroni (P)
Padova - Carrarese 1-0
29' Lasagna
Pescara - Catanzaro 0-2
30' Iemmello, 79' Alesi
Reggiana – Mantova 1-0
9' Charlys
Venezia – Modena 0-2
27' Tonoli, 30' Beyuku
Virtus Entella - Cesena 3-1
26' Karic (E), 52' Cuppone (E), 77' Cerri (C), 83' Tirelli (E)
Sudtirol – Monza 0-0
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Venezia 50
Monza 48
Frosinone 46*
Palermo 45
Catanzaro 38
Cesena 37
Modena 37
Juve Stabia 35*
Carrarese 30
SudTirol 30
Padova 29
Empoli 28*
Avellino 28*
Sampdoria 26
Virtus Entella 25
Reggiana 24
Mantova 23
Spezia 21*
Bari 20*
Pescara 15
* una gara in meno