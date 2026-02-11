Serie B, 24ª giornata: SudTirol e Monza non si fanno male. Frosinone avanti dopo 45'

Nella serata di ieri ha preso il via la 24ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi quest'oggi con gli ultimi quattro confronti di questo turno che si sta giocando in infrasettimanale. Alle 20:00 hanno preso il via le ultime tre gare, ma alle 19:00 - ad aprire il mercoledì cadetto - ci hanno pensato SudTirol e Monza; confronto quindi terminato, con le due compagini che si dividono la posta in palio. Al 'Druso' non si è andati infatti oltre lo 0-0, con un punto che fa forse più comodo alla compagine di casa.

Di seguito, il punto sul turno:

24ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Avellino – Frosinone 0-2

16' Kvernadze, 26' Calò

Bari – Spezia 0-0

Empoli – Juve Stabia 1-0

11' Lovato

Già giocate

Sampdoria – Palermo 3-3

50' Begic (S), 45'+2 [aut.] Abildgaard (S), 54' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90'+3 Ceccaroni (P)

Padova - Carrarese 1-0

29' Lasagna

Pescara - Catanzaro 0-2

30' Iemmello, 79' Alesi

Reggiana – Mantova 1-0

9' Charlys

Venezia – Modena 0-2

27' Tonoli, 30' Beyuku

Virtus Entella - Cesena 3-1

26' Karic (E), 52' Cuppone (E), 77' Cerri (C), 83' Tirelli (E)

Sudtirol – Monza 0-0

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Venezia 50

Monza 48

Frosinone 46*

Palermo 45

Catanzaro 38

Cesena 37

Modena 37

Juve Stabia 35*

Carrarese 30

SudTirol 30

Padova 29

Empoli 28*

Avellino 28*

Sampdoria 26

Virtus Entella 25

Reggiana 24

Mantova 23

Spezia 21*

Bari 20*

Pescara 15

* una gara in meno