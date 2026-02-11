Empoli-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: ci sono Shpendi e Burnete dal 1' sui due fronti

Con la serata di ieri, luci accese sulla 24ª giornata del campionato di Serie B, che si gioca in turno infrasettimanale e si concluderà questa sera con le gare che prenderanno il via alle ore 20:00.

Tre, quelle che appunto si vedranno a breve, e tra queste quella del 'Castellani', dove si affronteranno Empoli e Juve Stabia.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Guarino, Lovato, Obaretin; Candela, Magnino, Yepes, Ignacchiti, Elia; Shpendi, Fila. All.: Dionisi

JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Kassama, Giorgini, Bellich; Carissoni, Correia, Mosti, Zeroli, Cacciamani; Burnete; Gabrielloni. All.: Abate.

Di seguito, il punto sul turno:

24ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Sudtirol – Monza 0-0

Mercoledì 11 febbraio 2026

Ore 20.00 - Avellino – Frosinone

Ore 20.00 - Bari – Spezia

Ore 20.00 - Empoli – Juve Stabia

Già giocate

Sampdoria – Palermo 3-3

50' Begic (S), 45'+2 [aut.] Abildgaard (S), 54' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90'+3 Ceccaroni (P)

Padova - Carrarese 1-0

29' Lasagna

Pescara - Catanzaro 0-2

30' Iemmello, 79' Alesi

Reggiana – Mantova 1-0

9' Charlys

Venezia – Modena 0-2

27' Tonoli, 30' Beyuku

Virtus Entella - Cesena 3-1

26' Karic (E), 52' Cuppone (E), 77' Cerri (C), 83' Tirelli (E)

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Venezia 50

Monza 47*

Frosinone 46*

Palermo 45

Catanzaro 38

Cesena 37

Modena 37

Juve Stabia 35*

Carrarese 30

SudTirol 29*

Padova 29

Empoli 28*

Avellino 28*

Sampdoria 26

Virtus Entella 25

Reggiana 24

Mantova 23

Spezia 21*

Bari 20*

Pescara 15

* una gara in meno