Aldo Serena: "Thuram eclissato rispetto all'anno scorso. Derby d'Italia non sarà pirotecnico"

Ai microfoni di Sky Sport, Aldo Serena ha detto la sua sulla stagione di Inter e Juventus, con un focus proiettato anche sul prossimo Derby d'Italia. Queste le sue parole: "Quest'anno il panorama degli attaccanti nerazzurri è di altissimo livello. Lautaro è completo, fa gol e rientra, è la guida oltre che il capitano. Poi c'è Pio che è fortissimo e lavora con capacità atletiche. Bonny e Thuram attaccano lo spazio. Chivu ha a disposizione le qualità migliori nei 4 attaccanti della sua rosa".

Thuram però è un po' calato rispetto allo scoro anno...

"La scorsa stagione Thuram era stato fantastico, aveva preso in mano le redini dell'attacco. Aveva lavorato in termini di gol e di leadership, poi si è un po' eclissato. Deve ritrovare le sue caratteristiche e la gioia nel fare gol".

Come vede la Juventus e il suo centravanti David?

"Spalletti sta lavorando molto, in David qualcosa è riuscito a trovare. Per me David non eccelle in nulla, non ha una caratteristica fortissima ma tecnicamente è discreto e attacca la profondità. In un contesto tecnico come quello di Spalletti però arrivano tanti palloni in area e lui deve avere gli occhi della tigre. In passato c'è stato un attaccante con caratteristiche tecniche non eccelse come Inzaghi, ma aveva il fuoco dentro: ecco, secondo me David deve guardare Inzaghi per crescere dal punto di vista realizzativo".

Lei farebbe uno sforzo per rinnovare con Vlahovic?

"Per me la Juventus deve provare a rinnovare. Vlahovic deve mettersi la mano sul cuore. Per me lui è uno che ha sempre voglia di migliorare e nelle intenzioni lo si è visto sempre alla Juventus, poi nei fatti un po' meno. Anche per lui potrebbe essere una rivincita, ridursi un po' l'ingaggio per tornare ad essere protagonista con la Juventus".

Il rinnovo di Yildiz è un messaggio importante?

"Il suo rinnovo è stato un colpo doveroso, per la società e per un ragazzo che si identifica con questi colori. Lui ha dimostrato di credere in questa Juventus. Ora la Juventus deve trovare dei centrocampisti totali, non solo degli incursori. Servono quelli che hanno idee, invenzioni. Il paragone con Pirlo è indecoroso con chiunque, ma come tipologia serve quello".

Come vede il Derby d'Italia?

"Non credo sarà una partita pirotecnica come all'andata. L'Inter è claudicante nelle gare di alto livello, infatti vorrà fare bottino pieno. Questa Juventus però è un brutto cliente, è imprevedibile. La partita è aperta a tutti i risultati".

Il Milan può credere ancora allo Scudetto?

"Il Milan secondo me è in gioco per lo Scudetto, anche perché ora le partite di Champions saranno dure. Il Milan in questo senso lo vedo in pole position".

La corsa Champions?

"Il Como è in grande spolvero, ma non lasciamo fuori l'Atalanta che pur senza continuità può battere chiunque. Il Napoli ha avuto tanti problemi di infortuni, la Juventus sta trovando il suo spazio e dovesse sbancare San Siro ci potrebbe credere ancora di più".