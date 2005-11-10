Bologna, Libra si racconta: “Ci ho sempre creduto. Devo tanto a Tedesco”

In questo avvio di Serie A, Marco Libra, centrocampista italo-venezuelano classe 2008, ha trovato le prime due presenze con la prima squadra del Bologna.

Oggi il ragazzo di Caracas, approdato al club felsineo da giovanissimo, ha raccontato quello che sta vivendo attraverso i microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno: "Sono arrivato a Bologna nell'under 13, era il 2020, ormai sono diversi anni. Ho sempre fatto il mediano, play, mezzala, trequarti, poi negli ultimi anni ho capito di poter fare bene. L'anno scorso sono stato chiamato in Primavera e poi pure in nazionale. E' sempre un orgoglio rappresentare il paese in cui sono nato. Ci ho sempre creduto, perché se non ci credi non ce la fai".

Sul suo rapporto con Domenico Tedesco, oramai ex tecnico dei rossoblù, spiega: "Noi giovani siamo stati accolti molto bene. In ritiro avevamo la pressione di dover fare bene, ma siamo stati aiutati e supportati. Sono stati mesi importanti e devo tanto a mister Tedesco per la fiducia che mi ha dato".

Spazio, poi, ad un pensiero su Raffaele Palladino: "L'intensità è sempre alta, lui chiede tanto sforzo fisico, lavoro sulle seconde palle e andare forte. Per ora mi sta provando sui due trequarti dietro la punta. Spero di riuscire a giocare qualche minuto".

Infine ecco le sue dichiarazioni sulla prossima sfida di campionato contro l'Inter: "Siamo sereni e tranquilli, sappiamo che sarà dura ma veniamo da una vittoria e le sensazioni sono buone. Il gruppo sta bene e siamo concentrati. Penso che faremo una buona prestazione".