Bologna, Libra chiarissimo: "Vorrei restare qua, questa maglia ha valore per me"

Dopo il match vinto dal Bologna contro il Cagliari, Marco Libra ha commentato il successo ai microfoni di DAZN: "Una vittoria è sempre una vittoria, questa ha un peso in più perché abbiamo tante partite in diversi giorni. Ci permette di andare un po' più avanti e di risalire. Vorrei rimanere qua e far parte di questo gruppo fantastico, ho fatto tutte le giovanili e per me questa maglia ha un valore più importante. Ogni allenatore ha le sue idee, sta a noi adattarci al tecnico".