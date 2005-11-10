Pisacane: "Massolin deve crescere. Fazzini? Ora sto facendo altre scelte"

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato così dell'esclusione di Jacopo Fazzini in conferenza stampa dopo il ko contro il Bologna: "Ha delle qualità precise, può determinare anche a gara in corso, ma in questo momento sto facendo altre scelte. Avrà le sue opportunità. Vediamo nelle prossime".

La prova di Massolin com'è stata?

"È alla seconda partita in Serie A, ha qualità di palleggio e si è impegnato nella fase di non possesso. Mi è piaciuto lo spirito e la personalità, deve crescere. Ha dato il suo contributo".

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