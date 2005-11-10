Ascoli, Tomei frena gli entusiasmi: "Un altro mattoncino per la salvezza"

L’1-6 calato dall’Ascoli sul campo del Catanzaro fa rumore e proietta i bianconeri a quota 15 punti dopo otto giornate. Una marcia da grande per una neopromossa, ma in casa marchigiana la parola d'ordine resta "umiltà". Nel post-gara del Ceravolo, l'allenatore Francesco Tomei ha analizzato il successo con profonda soddisfazione, scegliendo però di mantenere i piedi ben saldi a terra. Ecco quanto evidenziato da Cronache Picene.

Prima ancora di commentare la prestazione sul campo, il pensiero del tecnico è andato al momento no degli avversari e ad alcuni volti noti del club calabrese: "Siamo contenti della prestazione e del nostro cammino, ma ci tenevo ad essere solidale con Gorgone, Polito e Lorieri. Ho lavorato con loro per anni e conosco tante persone qui: è capitato anche a me di vivere momenti delicati e so quanto sia difficile. Auguro loro di rimettersi a posto il prima possibile".

Sulla partita, sbloccata e indirizzata dai gol su palla inattiva, Tomei non ha nascosto i pericoli di una sfida aperta e aggressiva: "Siamo stati bravi a far gol su calcio piazzato, ma in una gara "uomo su uomo" avremmo potuto concedere qualcosa in più. Guardando a noi, continuiamo a crescere in una categoria per noi nuova. Questo successo è semplicemente un altro mattoncino per il nostro obiettivo principale: la permanenza in Serie B".

Un percorso che parte da lontano e fa perno sull'affiatamento del gruppo, rimasto in gran parte quello della passata stagione: "La cosa che più mi fa piacere è che abbiamo costruito un'identità partendo da zero. I ragazzi credono nel lavoro quotidiano e soprattutto si divertono. È una categoria velocissima dove occorre tenere sempre le antenne dritte, ma i giocatori stanno prendendo consapevolezza di poterci stare con la massima umiltà".