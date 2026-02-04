Bologna, Freuler: "Troppi errori individuali, dobbiamo essere delusi di noi stessi ma..."

Remo Freuler, centrocampista del Bologna, analizza così ai microfoni di DAZN la sconfitta per 3-0 in casa contro il Milan: "Sta mancando che dobbiamo stare attenti per 90 minuti, facciamo troppi errori individuali che paghiamo carissimo e squadre come il Milan ti puniscono. Le squadre devono fare troppo poco per segnarci, tocca a noi diminuire questi errori. Nel secondo tempo prendi gol dopo due minuti su fallo laterale, è una mazzata incredibile. Alla fine abbiamo provato a evitare il peggio".

Quanto è importante girare subito pagina?

"I tifosi dobbiamo ringraziarli perché sono rimasti fino alla fine anche se abbiamo perso 3-0. Siamo ancora dentro due competizioni: difendiamo come dei leoni la Coppa d'Italia e abbiamo l'Europa League dove possiamo arrivare fino in fondo. Dobbiamo essere delusi di noi stessi, ma domenica c'è una finale che dobbiamo giocare al massimo contro il Parma".