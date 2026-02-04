Milan, Rabiot l'uomo in più: gol, assist e un primato condiviso solo con Nico Paz
Adrien Rabiot si conferma l'uomo in più del Milan: nel 3-0 rifilato al Bologna, il francese ha brillato con un gol e un assist, raggiungendo quota 4 reti e 4 passaggi vincenti in questo campionato.
Si tratta di un dato d'élite: Rabiot è infatti uno dei soli due centrocampisti di questa Serie A capaci di segnare almeno 4 gol e fornire almeno 4 assist, un primato che condivide soltanto con Nico Paz, che ha segnato 8 reti e messo a referto 6 assist. Lo riporta Opta
