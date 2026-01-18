Bologna, Odgaard: "Le cose andranno bene, abbiamo invertito la rotta"
Jens Odgaard, giocatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima della sfida contro la Fiorentina. Le sue parole: "Il gruppo mai stato così forte, nelle ultime settimane abbiamo invertito la rotta. Le cose sono certo andranno bene".
Hai fatto un gol bellissimo contro il Verona. Quanto ti serviva?
"La parte del gol è stata la più facile, hanno fatto tutto i miei compagni".
