Bologna, Palladino spiega la scelta Pessina: "Tecnica, ci credo tanto ed è tornato carico"

Raffaele Palladino commenta il successo colto dal suo Bologna a Lecce, che regala il primo sorriso al pubblico rossoblù. Una delle domande della conferenza stampa è stata sulla scelta di Pessina titolare al posto di Skorupski: "Dalla nazionale è arrivato con entusiasmo, l'ho visto carico. Skorupski si era allenato bene. Ho fatto una scelta tecnica, vedremo le prossime partite. Credo tanto in Pessina, anche lui ha bisogno di sbagliare, ma dobbiamo guardare la crescita di questo ragazzo. Orsolini aveva lavorato bene dal punto di vista del ricondizionamento fisico, Bernardeschi era rientrato solo mercoledì. Orsolini ha avuto un risentimento ma speriamo non sia grave".

Nel secondo tempo la partita era apertissima:

"Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, io ci credevo, volevo giocarmi la partita fino alla fine per vincerla e alla fine siamo stati bravi e fortunati a portare a casa la vittoria. La squadra sull'1-1 ha avuto la forza di reagire e vincere questa partita. Nel calcio vince chi gioca meglio e ha la capacità di fare un gol in più dell'avversario. Il Lecce ha avuto opportunità per fare gol, ma noi già sull'1-0 abbiamo avuto tante ripartenze per poter fare male".