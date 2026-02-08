Bologna-Parma, Castro fa autogol ma l'arbitro annulla tutto dopo la revisione: cos'è successo
Dopo 70 minuti di gioco, il Parma era passato in vantaggio al Dall'Ara. Su sviluppo di calcio di punizione dalla destra, Castro di testa mette nella sua porta e fa autogol. Ma il Bologna può sorridere perché, dopo un lungo check, l'arbitro viene richiamato al monitor e cambia decisione.
Davanti a Castro, in area, c'è Pellegrino che prova a giocare la palla in acrobazia, senza però toccare la sfera. La sua posizione è irregolare e comunque punibile perché il centravanti gialloblù ha tentato una giocata e quindi la sua posizione è attiva.
