Bologna-Parma, Tommasi a Open VAR: "Giusti rosso a Pobega e annullamento autogol di Castro"

Dino Tommasi, componente della CAN, ha parlato a Open VAR anche della sfida fra Bologna e Parma, con particolare focus su due episodi discussi come il rosso a Pobega e l'annullamento dell'autogol di Castro:

"Collu dal campo vede l'ancata, quindi inizialmente ammonisce Pobega. Alla revisione viene sottolineata l'atteggiamento di Pobega che vistosi superato fa di tutto per fermare Keita, allungando la gamba. Mette a repentaglio l'incolumità dell'avversario, con la gamba tesa. Quindi giusto il grave fallo di gioco. Viene punita l'attitudine, allunga chiaramente la gamba e dà una tacchettata: decisione corretta".

Sullo 0-0 annullato l'autogol di Castro per fuorigioco attivo di Pellegrino…

"Decisione corretta, assolutamente. Pellegrino cerca di contendere il pallone, scelta che impatta sulla possibilità di Castro di colpire il pallone. La punibilità è evidente. La revisione è stata fatta molto bene, Collu correttamente arriva al monitor con mente aperta e capacità critica, facendo poi sua la decisione finale".