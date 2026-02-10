Milan, Bayern Monaco, Premier, big di Liga o... Juventus. Dove può andare Vlahovic

Qualcuno ci ha fatto caso, inevitabile che fosse così visto l'indugiare delle riprese televisive nel momento in cui Kalulu ha segnato il 2-2 della Juventus contro la Lazio, ma hanno fatto colpo le immagini di un Dusan Vlahovic nel pieno di una appassionata esultanza, in borghese, a bordo campo.

Inevitabile anche chiedersi cosa ci fosse dietro questa esultanza così poco contenuta di Vlahovic. C'è anche chi presuppone che magari siano cambiati i rapporti di forza nelle ultime settimane, e che lo scenario di un racconto a tinte fosche nel quale l'addio a fine contratto alla Juventus fosse l'unica ipotesi plausibile possa anche essere cambiato. Una permanenza di Vlahovic in bianconero è possibile? Forse a una risposta si può arrivare anche osservando le altre soluzioni proposte per lui.

Da mesi si parla per esempio del Milan, con cui addirittura qualcuno sostiene che Vlahovic avrebbe già raggiunto un'intesa di massima per gli aspetti più salienti del contratto (stipendio e durata), ma è da tempo che il profilo del centravanti serbo ex Fiorentina viene accostato anche a soluzioni fuori dai confini italiani. Una destinazione scontata è sempre stata la Premier League, ma di recente non sono emerse piste concrete verso l'Inghilterra.

Magari la Liga? Considerando le difficoltà del Barcellona (che potrebbe fargli però posto salutando Lewandowski) nel registrare i nuovi acquisti degli ultimi anni, le prospettive spagnole più concrete potrebbero portare alle due grandi di Madrid, il Real e l'Atletico. Ma se i Blancos, per struttura e star power, non sembrano necessitare di un innesto come quello di Vlahovic, nel caso dei Colchoneros a porre un freno sarebbero forse più che altro i parametri economici. Guardando fuori dai confini, rimane quindi una grande possibilità, al momento ipotesi molto meno battuta e forse anche per questo da tenere d'occhio: il Bayern Monaco. Certo, far convivere Vlahovic con uno come Kane, che sta viaggiando a ritmi realizzativi folli in questa stagione, sarebbe difficile, ma il colosso tedesco ha quasi tutti i requisiti richiesti per un acquisto del genere. La soluzione del caso ce la daranno solo i prossimi tempi, ma difficile che il futuro del centravanti serbo oggi alla Juventus possa uscire da questo recinto.