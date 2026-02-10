TMW Radio Iori: "Da Verona e Pisa, passando per Fiorentina e Torino: ecco chi rischia"

Il giornalista Alessandro Iori ha parlato di lotta per non retrocedere e non solo a TMW Radio, durante Maracanà.

Che idea si è fatto della corsa salvezza?

"Ho visto Verona-Pisa, è impossibile che due squadre che esprimono quel calcio così scarno e pauroso possano cambiare passo. Tutti diciamo che la Fiorentina prima o poi risalirà, ma da dentro non devono pensarlo, perché l'atteggiamento sbagliato sarebbe questo e complicherebbe la rimonta salvezza. Lecce e Cremonese sono indiziate forti a lottare. Il Parma ha avuto episodi fortunati e fortunosi in questa annata, che hanno dato qualche punto in più rispetto al suo reale valore".

Da chi si aspetta la sterzata ora?

"Gli allenatori devono essere portatori di serenità e atteggiamnto giusto, perchè fa la differenza in situazioni delicate. Mi aspetto una sterzata importante da Nicola, che è il più esperto di queste situazioni. Domenica la partita contro il Genoa sarà un confronto molto delicato".

Roma, come ha visto Malen?

"Il secondo gol è da centravanti vero, ma il primo da grande calciatore anche. Il controllo è decisivo per quel gol. E' una giocata da sottolineare dall'inizio dalla fine".