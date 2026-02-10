Virtus Entella-Cesena, i convocati di Chiappella: torna Bariti. Sei gli assenti
Attraverso i propri canali ufficiali la Virtus Entella ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Andrea Chiappella per la gara di questa sera al 'Comunale' contro il Cesena.
Rispetto al match dello scorso weekend contro lo Spezia torna a disposizione Bariti a centrocampo, mentre risultano assenti Dalla Vecchia in mediana e Guiu in attacco. Ancora out Pilati e Tiritiello in difesa, Boccadamo e Matteazzi a centrocampo. Chiamata anche per il brasiliano classe 2007 Pedro Dayan Pinheiro.
Portieri: Colombi, Del Frate, Siaulys
Difensori: Alborghetti, Marconi, Parodi, Pilati, Del Lungo
Centrocampisti: Nichetti, Squizzato, Bariti, Karic, Pinheiro, Franzoni, Di Mario, Benedetti, Turicchia, Mezzoni
Attaccanti: Cuppone, Tirelli, Debenedetti
