Inter, Pavard bocciato in Francia: l'Olympique Marsiglia non lo riscatterà
Il nome di Benjamin Pavard torna a intrecciarsi con quello dell’Inter dopo il pesante ko dell’Olympique Marsiglia contro il PSG. La squadra di Roberto De Zerbi, già eliminata dalla Champions League, è stata travolta 5-0 domenica sera e la stampa francese non ha risparmiato critiche, puntando il dito anche sull’ex difensore nerazzurro.
Secondo quanto riportato da foot01.com, Pavard, arrivato in estate dal club nerazzurro con la formula del prestito, ha deluso insieme a Leonardo Balerdi, faticando contro la superiorità parigina.
In quest’ottica, il riscatto del campione del mondo 2018 appare sempre più improbabile: l’opzione di acquisto difficilmente verrà esercitata, aprendo così a un possibile e rapido ritorno di Pavard all’Inter al termine della stagione.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.