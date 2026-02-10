TMW Radio Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, serve tornare ad avere una difesa solida"

L'ex calciatore Lorenzo Amoruso ha parlato di Fiorentina a TMW Radio, durante Maracanà.

Che idea si è fatto della corsa salvezza?

"La qualità ti fa la differenza quando riesci a pareggiare la forza, la determinazione. Ma quando non riesce a farlo, la qualità esce fuori a sprazzi. E vediamo sprazzi di bel gioco, ma poi si ritorna a fare i soliti errori. Credo che le squadre coinvolte siano quelle che vediamo. Pisa e Verona hanno molta qualità in meno e meno risorse rispetto agli altri. Non escluderei purtroppo il Torino, troppo poco come squadra. E la Fiorentina deve iniziare a non subire gol. Sono 5 di fila che la Fiorentina ne prende due. E ora per gli avversari è normale entrare in campo pensando di essere già avanti 1-0, perché subisce dietro. Sabato non mi è piaciuto l'atteggiamento di Vanoli. In tutto il secondo tempo la Fiorentina si era ben distribuita sul campo, era andata anche avanti, poi nel finale però cambia, si passa a cinque su una difesa non solida, che ti salva, e soprattutto ha abbassato tanto il baricentro. E' stato un atteggiamento sbagliato, mandi un brutto messaggio ai giocatori, di arretrare, ma lo mandi anche agli avversari di attaccarti".

Napoli-Roma, come la vede?

"Bella l'atmosfera dell'Olimpico ieri, sarei voluto essere in campo. Il Napoli ha tanti infortuni, però arriva da uno scudetto, da una campagna acquisti sontuosa. Io dall'inizio ho detto che doveva puntare almeno agli ottavi di Champions, la Roma parte da un altro presupposto, da una squadra che lo scorso anno ha fatto un miracolo ma quest'anno cambiava tanto, aveva un'idea da portare avanti come tipo di gioco e poteva essere un punto interrogativo. La Roma sta facendo il suo, lotta lì, chi è in ritardo è il Napoli. La pressione secondo me ce l'ha il Napoli".