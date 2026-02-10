Sudtirol, Castori: “Il Monza è una corazzata. Domani out Zedadka e Merkaj"

Alla vigilia della sfida interna contro il Monza, valida per la 24ª giornata di Serie B, il tecnico del Sudtirol Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa.

In che condizioni arriva la squadra alla partita contro il Monza?

“La squadra arriva nella giusta condizione dopo aver smaltito la fatica di Carrara. È stata una partita giocata ad alto ritmo, dispendiosa anche dal punto di vista fisico, ma abbiamo recuperato le energie. Ora ci prepariamo ad affrontare una squadra che è un’autentica corazzata di questo campionato”.

Che Monza si aspetta rispetto alla gara d’andata?

“Mi aspetto un Monza forte, una corazzata. Sinceramente non faccio paragoni con l’andata, prima della partita faccio fatica a inquadrarlo in questo senso. Era una squadra forte allora e lo è ancora di più adesso: sono arrivati Cutrone, Ernani e altri giocatori di categoria. Hanno una vasta gamma di soluzioni offensive, tanti attaccanti, ed è una squadra molto forte per la Serie B”.

Il Monza ora è in zona promozione diretta: è cresciuto anche mentalmente?

“Sì, sono tra le prime due e questo significa che hanno acquisito anche la mentalità della categoria. Li ho visti: sono forti tecnicamente, ma anche aggressivi, curano bene la fase di non possesso. È una partita molto, molto difficile per noi”.

Cinque risultati utili consecutivi: che messaggio mandano?

“Nessuno, perché io guardo avanti. Nel calcio non bisogna guardare indietro, bisogna essere proiettati sulla prossima partita. Non si vive né di luce riflessa né di recriminazioni. Quello che è stato fatto è fatto. La stagione è lunga e ogni partita ora ha un grado di difficoltà altissimo, soprattutto nel girone di ritorno quando i punti pesano di più”.

Situazione infortunati: chi è disponibile e chi no?

“Zedadka è fuori, Mercaj anche. Abbiamo però recuperato Tronchin e Federico, che era assente nell’ultima partita. Saremo comunque una squadra competitiva”.

In vista anche della trasferta di Bari, pensa a un lieve turnover?

“Tutti sono potenzialmente utilizzabili, quindi potrebbe esserci qualche soluzione alternativa. Ma non perché poi si giochi a Bari: semplicemente qualcuno potrebbe non aver smaltito del tutto la fatica di Carrara o ha bisogno di essere valutato fino in fondo. Questo lo faremo domani”.

Quindi niente pensieri alla prossima trasferta?

“No, non guardiamo mai oltre. Pensiamo solo a domani, che già ci dà tanti pensieri. Se iniziamo a pensare anche al Bari diventa tutto molto più complicato”.