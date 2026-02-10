Spezia, lesione al tendine del bicipite femorale per Cassata: operazione e stagione finita
Sono arrivati gli esiti dell'infortunio subito dal centrocampista dello Spezia Francesco Cassata e come si prevedeva si tratta di un problema molto grave che lo costringerà a operarsi nella giornata di domani e saltare il resto della stagione. Questo il report medico del club ligure:
"Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Francesco Cassata, uscito anzitempo dalla gara disputata contro la Virtus Entella, hanno evidenziato una lesione del tendine del bicipite femorale destro.
Il calciatore nella giornata di domani sarà sottoposto a intervento chirurgico presso l'Hospital Pihlajalinna di Turku in Finlandia, ad opera del Professor Lasse Lempainen".
