Reggiana-Mantova, i convocati di Rubinacci: assenti Paz e Bozhanaj
TUTTO mercato WEB
Attraverso i propri canali ufficiali la Reggiana ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Lorenzo Rubinacci per la gara di questa sera al 'Mapei Stadium' contro il Mantova.
Rispetto al match dello scorso weekend contro il Catanzaro risultano assenti dalla lista Paz per la difesa e Bozhanaj a centrocampo.
Portieri: Micai, Seculin, Cardinali
Difensori:Papetti, Bozzolan, Rozzio, Vallarelli, Quaranta, Libutti, Tripaldelli, Vicari, Bonetti
Centrocampisti: Charlys, Reinhart, Rover, Mendicino, Belardinelli, Pinelli
Attaccanti: Novakovich, Gondo, Fumagalli, Girma, Labourde
Altre notizie Serie B
Editoriale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
2 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni