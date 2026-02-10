Serie A, la Flop 11 dopo 24 giornate: la Fiorentina è ancora la più rappresentata
Flop 11 di Serie A dopo 24 giornate che ha nella Fiorentina ancora la squadra più rappresentata. Sono otto le squadre presenti. Questo il nostro 3-4-3:
Maduka Okoye (Udinese) 5.81
Gabriele Zappa (Cagliari) 5.75
Marin Pongracic (Fiorentina) 5.62
Honest Ahanor (Atalanta) 5.71
Dodo (Fiorentina) 5.62
Simon Sohm (Bologna) 5.38
Cher Ndour (Fiorentina) 5.53
Valentino Lazaro (Torino) 5.71
Amin Sarr (Hellas Verona) 5.34
Francesco Camarda (Lecce) 5.63
Boulaye Dia (Lazio) 5.57
SERIE A, 24ª GIORNATA
Hellas Verona - Pisa 0-0
Genoa - Napoli 2-3
3' rig. Malinovskyi (G), 20' e rig. 90' + 5 Hojlund (N), 22' McTominay (N), 57' Colombo (G)
Fiorentina - Torino 2-2
26' Casadei (T), 51' Solomon (F), 57' Kean (F), 90' + 4 Maripan (T)
Bologna - Parma 0-1
90' + 5 Ordonez
Lecce - Udinese 2-1
5' Gandelman (L), 26' rig. Solet (U), 90' Banda (L)
Sassuolo - Inter 0-5
11’ Bisseck, 28’ Thuram, 50’ Lautaro, 54’ Akanji, 89’ Luis Henrique
Juventus - Lazio 2-2
45’+2 Pedro, 48’ Isaksen, 59’ McKennie (J), 90'+6 Kalulu (J)
Atalanta - Cremonese 2-1
14’ Krstovic, 25’ Zappacosta, 90+5 Thorsby (C)
Roma - Cagliari 2-0
25’ e 65’ Malen
Milan - Como (mercoledì 18 febbraio, ore 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 58
2. Milan 50
3. Napoli 49
4. Juventus 46
5. Roma 46
6. Como 41
7. Atalanta 39
8. Lazio 33
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Genoa 23
16. Cremonese 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 18
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Nico Paz e Douvikas (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan), Hojlund (Napoli)
7 reti: Krstovic (Atalanta), Orsolini (Bologna), Calhanoglu e Thuram (Inter), Leao (Milan), Davis (Udinese) e Orban (Verona)
PROSSIMO TURNO
Pisa - Milan (venerdì 13 febbraio, ore 20.45, DAZN)
Como - Fiorentina (sabato 14 febbraio, ore 15, DAZN)
Lazio - Atalanta (sabato 14 febbraio, ore 18, DAZN)
Inter - Juventus (sabato 14 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Udinese - Sassuolo (domenica 15 febbraio, ore 12.30, DAZN)
Cremonese - Genoa (domenica 15 febbraio, ore 15, DAZN)
Parma - Hellas Verona (domenica 15 febbraio, ore 15, DAZN)
Torino - Bologna (domenica 15 febbraio, ore 18, DAZN e Sky)
Napoli - Roma (domenica 15 febbraio, ore 20.45, DAZN)
