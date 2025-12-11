Celta Vigo-Bologna, le formazioni ufficiali: Castro e Bernardeschi titolari, out Orsolini

Tra poco più di un'ora il Bologna inizierà la partita contro il Celta Vigo, valida per la 6^ giornata di League Phase di Europa League. Vincenzo Italiano conferma il consueto 4-2-3-1, ma deve rinunciare per infortunio a Skorupski, Casale, Vitik e Freuler. Davanti a Ravaglia agiranno così Holm e Miranda sulle fasce, con Heggem e Lykogiannis centrali di difesa, vista l'emergenza. A centrocampo rimane fuori Ferguson, con Moro e Pobega che avranno il compito di fare da schermo davanti alla difesa. Ampia scelta in attacco per il tecnico rossoblù, che opta per Castro al posto di Dallinga e sceglie Rowe, Fabbian e Bernardeschi alle sue spalle. Out dunque Orsolini, Cambiaghi e Dominguez.

Giraldez risponde proponendo un 3-4-3 che vede protagonisti in attacco Swedberg, Borja Iglesias e Bryan Zaragoza. Occhi puntati anche su Radu e Ilaix Moriba, panchina per Marcos Alonso. Di seguito le formazioni ufficiali:

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Javi Rodriguez, Starfelt, Ristic; Carreira, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Mingueza; Bryan Zaragoza, Borja Iglesias, Swedberg. A disposizione: Villar, Jutgla, Aspas, Fernandez, Rodriguez, Roman, Rueda, Alonso, Hugo Sotelo, Alvarez, Lago, El-Abdellaoui. Allenatore: Claudio Giraldez.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Castro. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Orsolini, Ferguson, Zortea, Odgaard, Dallinga, Lucumi, Cambiaghi, Dominguez. Allenatore: Vincenzo Italiano.