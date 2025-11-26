Bologna-Salisburgo, i convocati di Italiano: torna Benja Dominguez in attacco
Attraverso i propri canali ufficiali, il Bologna ha reso noti i convocati per la sfida casalinga di domani contro il Salisburgo, che vede il rientro in rosa di Dominguez dopo l'inserimento in lista UEFA al posto di Freuler, infortunato. Questa la lista diramata:
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.
Difensori: Casale, Heggem, Holm, Lucumì, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini.
