L'Atalanta torna al lavoro: Ederson verso il recupero con l'Inter, parte del lavoro in gruppo
L’Atalanta torna al lavoro a due giorni dal fragoroso ko in Champions League con il Bayern Monaco. La squadra di Raffaele Palladino ha svolto oggi un allenamento pomeridiano. Buone notizie da parte di Ederson, che ha svolto parte del lavoro in gruppo.
Allenamento individuale in campo sia per Charles De Ketelaere che per Giacomo Raspadori. Domani la squadra si allenerà al pomeriggio, a seguire la partenza per Milano.
Sabato alle 15 è infatti in programma il big match della prossima giornata di campionato, a San Siro con l’Inter di Cristian Chivu. Ederson viaggia verso la convocazione - si valuterà domani -, mentre è meno probabile che possano esservi l'ex Milan e l'ex Napoli.
