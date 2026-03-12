TMW Udinese, Matteo Palma ha rinnovato lo scorso giugno. È in scadenza nel 2028

Molti club si sono interessati alla situazione di Matteo Palma, difensore centrale di proprietà dell'Udinese ma in prestito alla Sampdoria. Anche perché il suo contratto, nei portali di riferimento per chi opera con il calciomercato, è in scadenza al 30 giugno del 2027. Una situazione che non collima con la realtà.

Perché Palma ha prolungato il proprio rapporto con l'Udinese per un ulteriore anno, cioè fino al 2028. Un rinnovo che non era mai stato annunciato, contrariamente a quello del settembre del 2024. A sedici anni e mezzo aveva firmato fino al 2027, il massimo possibile per un giocatore minorenne, poi nella scorsa estate - dopo il primo gettone di presenza con i professionisti, a diciassette anni e due mesi - c'era stato un nuovo adeguamento.

Dunque sarà quasi impossibile vedere Palma con un'altra maglia diversa da quella dell'Udinese nella prossima stagione. Perché a più riprese i top club si sono mostrati interessati, paventando anche possibili offerte milionarie. Dal Real Madrid al Bayern Monaco, passando per il Wolfsburg. Senza però trovare terreno fertile, poiché i friulani lo considerano come un predestinato, convinti di potergli offrire un palcoscenico perfetto per spiccare il volo. Soprattutto nella prossima annata, quando se ne andrà, con ogni probabilità. Oumar Solet.