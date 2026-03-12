Ufficiale Cagliari, Adam Obert rinnova fino al 30 giugno 2030: il comunicato del club sardo

Attraverso il suo sito ufficiale, il Cagliari ha annunciato il rinnovo di contratto di Adam Obert, sloveno che si lega ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2030. Di seguito il comunicato stampa.

La nota del Cagliari. “Classe 2002, nato a Bratislava da una famiglia di sportivi, Obert è arrivato in Italia a soli 16 anni nelle giovanili della Sampdoria. Da lì passaggio nel Settore giovanile del Cagliari, in una Terra che oggi è diventata la sua seconda casa. Fa il suo esordio nella Primavera rossoblù nell’agosto 2021, entrando però subito nell’orbita della prima squadra, dove debutterà a 19 anni, il 24 ottobre, in trasferta a Firenze. La stagione successiva dà il suo contributo al pronto ritorno della squadra nella massima serie: totalizza ben 33 presenze con 2 assist, in campo anche nei playoff, titolare nella decisiva e trionfale finale di Bari.

Conferma le sue qualità in A: acquisisce sempre maggiore esperienza e sicurezza nei suoi mezzi, dopo un percorso nelle selezioni nazionali giovanili entra stabilmente a far parte della Nazionale maggiore della Slovacchia, con cui oggi già vanta 17 gare, compresa la partecipazione agli ultimi Europei. In rossoblù conquista due salvezze, sempre più da protagonista: il 19 gennaio 2025, all’Unipol Domus, nel 4-1 al Lecce, segna anche la sua prima rete tra i professionisti.

Mancino, impiegato in vari ruoli – difensore centrale, laterale basso in una difesa a quattro e, all’occorrenza, anche da quinto di centrocampo – grazie alle sue abilità tecniche e alle capacità di corsa, Obert sa rendersi particolarmente utile anche in fase di impostazione e di spinta, abile nel far ripartire subito l’azione, creare la superiorità numerica, andare al cross. In questa stagione mister Pisacane gli ha dato ulteriore fiducia: sono sin qui 26 su 28 le gare disputate in campionato, impreziosite da tre assist. In totale 114 partite in rossoblù, un futuro da scrivere insieme”.