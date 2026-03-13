Bologna-Roma, la moviola di Calvarese: "Manca un rosso a Miranda, 1-1 regolare"

Il primo atto del derby italiano giocato negli ottavi di finale di Europa League è terminato in parità: 1-1 fra Bologna e Roma allo stadio Dall'Ara. Una gara condotta da Sven Jablonski, che ha diretto la partita di ieri. L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato, dalle colonne de Il Tempo, alcuni episodi chiave del match.

Queste le sue parole: '"Sbaglia Jablonski in occasione del mancato rosso a Miranda, mentre è giusta la decisione di convalidare la rete di Pellegrini nel secondo tempo". Il primo riferimento di Calvarese riguarda al momento in cui, dopo pochi minuti dal fischio d'inizio della partita, Miranda "già ammonito giustamente poco prima per un fallo duro su Zaragoza", stende il giallorosso Rensch "disinteressandosi del pallone con una manata", scrive Calvarese. Secondo lui l'arbitro tedesco sbaglia a non fischiare fallo: "L'intervento del terzino era da fallo, e dunque da secondo giallo".

In merito poi al pareggio di Pellegrini c'è stata qualche protesta da parte della squadra di Vincenzo Italiano: "Malen evita di prendersi un rigore dopo un contatto con Lucumì e resta in piedi, e solo successivamente scivola sfiorando il pallone: dalle immagini non è chiaro se tocchi anche le gambe di Freuler, che in realtà finisce a terra per il contatto con Skorupski. Giusta quindi la scelta di Jablonski: il gol è regolare".