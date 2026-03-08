Juve-Pisa, Calvarese su Sacchi: "Decisioni giuste, sul 2-0 coerenza col metro di giudizio"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato l'operato di Sacchi nel corso del match fra Juventus e Pisa di ieri sera. Il fischietto "vede bene sia in occasione del secondo gol della Juventus, che sul fallo di Leris ai danni di Boga". Analizzando nel dettaglio i singoli episodi si parte con un contatto tra Locatelli ed Aebischer dopo una parata di Perin sul colpo di testa di Moreo in avvio di match. L'arbitro marchigiano fa bene a lasciar giocare in quanto "l’intervento del centrocampista non è falloso".

Il secondo episodio arriva ad inizio ripresa quando Leris rischia molto per un intervento con il piede a martello ai danni di Boga al limite dell'area di rigore. In questo contesto Sacchi estrae il cartellino giallo. "Decisione sostenibile - sottolinea Calvarese - ma in caso di rosso il VAR non sarebbe intervenuto per modificare la decisione".

C'è coerenza con il metro di giudizio utilizzato per tutta la serata invece per quanto riguarda il gol di Khephren Thuram: "Prima non sanziona un contatto tra Conceicao e Coppola, e poi neanche quello tra McKennie e Loyola sul recupero del pallone". Sono considerati corretti, infine, i due cartellini per Caracciolo prima e Bremer poi: "Il difensore del Pisa interrompe una promettente azione da gol di Boga, quello della Juventus entra duro su Cuadrado".