Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve-Pisa, Calvarese su Sacchi: "Decisioni giuste, sul 2-0 coerenza col metro di giudizio"

Juve-Pisa, Calvarese su Sacchi: "Decisioni giuste, sul 2-0 coerenza col metro di giudizio"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 10:22Serie A
Andrea Piras

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato l'operato di Sacchi nel corso del match fra Juventus e Pisa di ieri sera. Il fischietto "vede bene sia in occasione del secondo gol della Juventus, che sul fallo di Leris ai danni di Boga". Analizzando nel dettaglio i singoli episodi si parte con un contatto tra Locatelli ed Aebischer dopo una parata di Perin sul colpo di testa di Moreo in avvio di match. L'arbitro marchigiano fa bene a lasciar giocare in quanto "l’intervento del centrocampista non è falloso".

Il secondo episodio arriva ad inizio ripresa quando Leris rischia molto per un intervento con il piede a martello ai danni di Boga al limite dell'area di rigore. In questo contesto Sacchi estrae il cartellino giallo. "Decisione sostenibile - sottolinea Calvarese - ma in caso di rosso il VAR non sarebbe intervenuto per modificare la decisione".

C'è coerenza con il metro di giudizio utilizzato per tutta la serata invece per quanto riguarda il gol di Khephren Thuram: "Prima non sanziona un contatto tra Conceicao e Coppola, e poi neanche quello tra McKennie e Loyola sul recupero del pallone". Sono considerati corretti, infine, i due cartellini per Caracciolo prima e Bremer poi: "Il difensore del Pisa interrompe una promettente azione da gol di Boga, quello della Juventus entra duro su Cuadrado".

Articoli correlati
Ecco il derby, Muraro: "Punto su Pio Esposito, temo Pulisic. Milan ad immagine di... Ecco il derby, Muraro: "Punto su Pio Esposito, temo Pulisic. Milan ad immagine di Allegri"
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 28^ giornata di campionato... Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 28^ giornata di campionato
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Altre notizie Serie A
Milan, Allegri: "Inter un cavallo con 10 lunghezze di vantaggio a 200 metri dal palio"... Milan, Allegri: "Inter un cavallo con 10 lunghezze di vantaggio a 200 metri dal palio"
Derby a +10, ma l’Inter vale di più del Milan? Rose a confronto, quattro nerazzurri... Derby a +10, ma l’Inter vale di più del Milan? Rose a confronto, quattro nerazzurri costano più di Leao
Juve-Pisa, Calvarese su Sacchi: "Decisioni giuste, sul 2-0 coerenza col metro di... Juve-Pisa, Calvarese su Sacchi: "Decisioni giuste, sul 2-0 coerenza col metro di giudizio"
Ecco il derby, Muraro: "Punto su Pio Esposito, temo Pulisic. Milan ad immagine di... Esclusiva TMWEcco il derby, Muraro: "Punto su Pio Esposito, temo Pulisic. Milan ad immagine di Allegri"
Col Como in Europa a Nico Paz converrebbe restare un altro anno in riva al Lago Col Como in Europa a Nico Paz converrebbe restare un altro anno in riva al Lago
Lautaro salta la “sua” partita: com’è andata l’Inter nei derby senza il Toro. Pio... Lautaro salta la “sua” partita: com’è andata l’Inter nei derby senza il Toro. Pio sogna
Quota 100. Il dato che incorona Fabregas: nessuno è migliorato come il suo Como Quota 100. Il dato che incorona Fabregas: nessuno è migliorato come il suo Como
Milan-Inter, bilanci a confronto: sorpasso nerazzurro, i rossoneri reggono ma con... Milan-Inter, bilanci a confronto: sorpasso nerazzurro, i rossoneri reggono ma con più plusvalenze
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
1 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
2 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Thuram-Pio Esposito
3 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
4 Bologna-Verona, le probabili formazioni: Castro titolare, Sammarco senza 6 giocatori
5 Fiorentina-Parma, le probabili formazioni: il grande dubbio è legato a Kean, si scalda Piccoli
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Allegri: "Inter un cavallo con 10 lunghezze di vantaggio a 200 metri dal palio"
Immagine top news n.1 Derby a +10, ma l’Inter vale di più del Milan? Rose a confronto, quattro nerazzurri costano più di Leao
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Sneijder: "Stasera l'Inter può vincere lo Scudetto. A Chivu scriviamo sempre nella chat 'Triplete'"
Immagine top news n.4 Shevchenko non ha dubbi: "Se il Milan vince riapre tutto. Allegri garanzia, Modric deve restare"
Immagine top news n.5 Il derby è qui: Inter con il dubbio Thuram. Chivu: "Fischi a Bastoni? Dispiace, ma è maturo"
Immagine top news n.6 Il derby è qui: Milan con Leao-Pulisic. Allegri sul futuro: "Qui sono contento"
Immagine top news n.7 Spalletti dribbla le domande sul futuro e bacchetta Boga: intanto la Juve gli fa un bel regalo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.2 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.3 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.4 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Allegri: "Inter un cavallo con 10 lunghezze di vantaggio a 200 metri dal palio"
Immagine news Serie A n.2 Derby a +10, ma l’Inter vale di più del Milan? Rose a confronto, quattro nerazzurri costano più di Leao
Immagine news Serie A n.3 Juve-Pisa, Calvarese su Sacchi: "Decisioni giuste, sul 2-0 coerenza col metro di giudizio"
Immagine news Serie A n.4 Ecco il derby, Muraro: "Punto su Pio Esposito, temo Pulisic. Milan ad immagine di Allegri"
Immagine news Serie A n.5 Col Como in Europa a Nico Paz converrebbe restare un altro anno in riva al Lago
Immagine news Serie A n.6 Lautaro salta la “sua” partita: com’è andata l’Inter nei derby senza il Toro. Pio sogna
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il primo colpo esterno vale l'uscita dalla zona rossa: l'Entella torna (finalmente) a respirare
Immagine news Serie B n.2 Entella, Marconi: "Preparato la gara nel migliore dei modi. Importante portare a casa i tre punti"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, la montagna Frosinone da scalare: e i risultati del sabato non sorridono
Immagine news Serie B n.4 Serie B, continua la 29ª giornata: occhi puntati su Carrarese-Palermo e Pescara-Bari
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Pescara-Bari: un autentico spareggio. Abruzzesi e Pugliesi in crescita
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Carrarese-Palermo: rosanero obbligati a vincere per restare in corsa per la promozione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Dossena: "Autocritica sul gol subito, per il resto ho visto dominio e supremazia"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, prosegue la 31ª giornata: il programma completo della domenica
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Corini non cerca alibi: "Prestazione insufficiente, dobbiamo reagire subito"
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Tomei: "Derby emozionante, ma ora testa al Ravenna"
Immagine news Serie C n.5 Latina, Volpe: "Trasferta difficile, ma vogliamo confermare l’entusiasmo della vittoria"
Immagine news Serie C n.6 Gubbio, Di Carlo: "Contro la Ternana servirà una partita praticamente perfetta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”