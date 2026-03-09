Catanzaro-Empoli, polemiche sul gol decisivo. Calvarese: “Tocco di Pittarello non punibile”

Nel corso della sfida fra Catanzaro ed Empoli ha fatto discutere il gol decisivo di Cassandro che ha completato la rimonta dei calabresi dallo 0-2 al 3-2 definitivo. Le proteste erano relativa a un doppio tocco di braccio dell'attaccante Pittarello che ha poi servito l'assist al compagno. Un caso che l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, sul proprio sito Calvar.it ha analizzato la situazione giudicando la rete regolare. Questa la sua spiegazione:

"Episodio molto discusso nel finale di Catanzaro-Empoli, col gol decisivo del 3-2 di Cassandro preceduto da due tocchi di braccio.

Andiamo con ordine. C’è un primo tocco di mano casuale, non falloso, di un difensore, Curto. Poi un secondo tocco di mano – anche questo totalmente casuale – da parte di un attaccante, Pittarello. Lo stesso Pittarello poi coi piedi serve Cassandro, che segna.

Regolare il gol del 3-2 del Catanzaro contro l’Empoli?

Ricordiamo cosa dice il regolamento. Quando a effettuare un semplice tocco di mano – e non un fallo di mano – è un attaccante, il gol viene annullato soltanto in due situazioni: se l’attaccante segna direttamente con quel tocco (Payero in Lecce-Cremonese di oggi) oppure se segna lui stesso nell’immediatezza di quel tocco (Meister in Pisa-Fiorentina).

In questo caso invece Pittarello dopo il tocco di braccio la tocca di piede e la serve a Cassandro. Siamo di fronte quindi a un gol sicuramente regolare. Giusta quindi la scelta dell’arbitro Crezzini e del VAR".