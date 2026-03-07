Napoli-Torino, Calvarese su Fabbri: "Prestazione positiva, la sua soglia disciplinare è alta"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato positivamente l'operato di Fabbri nel corso di Napoli-Torino: "La soglia disciplinare adottata dal romagnolo è alta, come dimostra la decisione di non ammonire Ebosse per il fallo su Vergara, che aveva superato nettamente l’ex difensore dell’Udinese. Di questa scelta si lamenta a lungo la squadra di Antonio Conte, ma è sostenibile la scelta di Fabbri.

I cartellini gialli, sottolinea l'ex fischietto, sono tutti corretti con l’arbitro romagnolo che, ha proseguito, convince anche dal punto di vista tecnico: "La soglia del fallo è abbastanza coerente per tutto il corso della partita, che scivola via senza particolari tensioni e interruzioni anche grazie alla buona prestazione di Fabbri, che vede quasi sempre bene".