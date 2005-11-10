Il Bologna scopre Enem, in gol alla sua seconda presenza. Ma non è la prima volta in Italia

Il Bologna scopre Jay Enem. Il centravanti olandese classe 2003, arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo dalla Stella Rossa di Belgrado, ha trovato il suo primo gol con la maglia rossoblù nella vittoria per 2-1 contro il Lecce. Entrato nella ripresa, l'attaccante è stato decisivo al 76', quando ha anticipato Thiago Gabriel sul cross dalla sinistra di Cambiaghi, firmando la rete che ha consegnato i tre punti alla squadra di Raffaele Palladino. Per Enem, alla seconda presenza con il Bologna, è un primo passo importante nella nuova avventura italiana, in un Paese che conosce già, avendo vestito in passato la maglia del Venezia e della Vis Pesaro.

Chi è e da dove viene Jay Enem: il precedente sfortunato con il Venezia

Alto 1,95 metri, Enem è una punta centrale che fa della struttura fisica, della presenza in area e della capacità di attaccare la profondità le proprie caratteristiche principali. Nato ad Amsterdam, ha iniziato il proprio percorso calcistico nei settori giovanili dell'AFC, dell'AZ Alkmaar e dell'Ajax. Proprio con lo Jong Ajax ha esordito tra i professionisti nel marzo 2022, prima di trasferirsi in Italia nell'estate dello stesso anno, quando ha firmato per il Venezia. Un'esperienza che gli ha permesso di conoscere in anticipo il calcio italiano, seppur senza lasciare particolari tracce: appena 10 minuti giocati con la prima squadra in Serie B dopo le tre reti in quattro partite con la Primavera, prima del prestito alla Vis Pesaro con sette partite e zero gol in Serie C.

Dalla Serbia al Bologna: un investimento da sei milioni

Dopo le esperienze a Cipro, tra Ethnikos Achna e Omonia, Enem ha trovato spazio in Serbia con l'OFK Belgrado, realizzando dieci gol nella prima parte della stagione 2025-2026. Numeri che hanno convinto la Stella Rossa a puntare su di lui nel gennaio 2026. In estate è arrivata però la chiamata del Bologna, che lo ha acquistato a titolo definitivo per circa sei milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita. Inizialmente sembrava destinato a partire in prestito al Lugano, ma il club rossoblù alla fine ha deciso di trattenerlo. Ora, dopo appena due partite, il primo gol con i felsinei riaccende i riflettori su un giovane attaccante che non sembra avere paura della concorrenza di Piccoli e Dovbyk.