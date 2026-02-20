Bologna, Skorupski: "Vogliamo continuare così e tornare a essere quelli di inizio stagione"
TUTTO mercato WEB
Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha analizzato così ai canali ufficiali dei rossoblù la vittoria di questa sera col Brann: "Abbiamo ottenuto una grande vittoria su un campo difficile per atmosfera e per le condizioni del terreno di gioco. Abbiamo lottato fino alla fine e vinto con il cuore, siamo contenti del risultato positivo. Dopo quella di Torino è la seconda vittoria di fila, vogliamo continuare così e tornare a essere quelli di inizio stagione, il campionato è ancora lungo.
Il clean sheet? Sono contento anche perché sono stato fermo a lungo ma come quando si subisce gol lo si fa assieme, così anche aver mantenuto la rete inviolata è merito di tutta la squadra”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile