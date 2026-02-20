Bologna, Skorupski: "Vogliamo continuare così e tornare a essere quelli di inizio stagione"

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha analizzato così ai canali ufficiali dei rossoblù la vittoria di questa sera col Brann: "Abbiamo ottenuto una grande vittoria su un campo difficile per atmosfera e per le condizioni del terreno di gioco. Abbiamo lottato fino alla fine e vinto con il cuore, siamo contenti del risultato positivo. Dopo quella di Torino è la seconda vittoria di fila, vogliamo continuare così e tornare a essere quelli di inizio stagione, il campionato è ancora lungo.

Il clean sheet? Sono contento anche perché sono stato fermo a lungo ma come quando si subisce gol lo si fa assieme, così anche aver mantenuto la rete inviolata è merito di tutta la squadra”.