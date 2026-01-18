Bologna sotto 2-0 con la Fiorentina al 45', Italiano non ci sta: quattro cambi all'intervallo
Brutto primo tempo del Bologna, sotto di 0-2 contro la Fiorentina all'intervallo. Il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano non è soddisfatto di quanto visto da parte della sua squadra e non perde tempo, operando addirittura quattro sostituzioni in contemporanea per la ripresa. Hanno lasciato il campo tutti assieme Holm, Freuler, Odgaard e Orsolini, al loro posto dentro Zortea, Moro, Fabbian e Rowe.
