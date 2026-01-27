Bologna su Fazzini: trattativa con la Fiorentina che va avanti da due settimane
Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul primo obiettivo (e pare addirittura per distacco rispetto agli altri), per il centrocampo del Bologna: è Jacopo Fazzini. Va sottolineato come gli uomini dell’area tecnica rossoblù ne stiano parlando da un paio di settimane sia con Fabio Paratici che con Roberto Goretti della Fiorentina.
Non bisogna dimenticare, inoltre, come lo stesso Sartori lo avrebbe già voluto in estate (per accontentare Italiano), quando l’ex centrocampista dell’Empoli passò alla Viola per una decina di milioni. I dirigenti rossoblù, con l’ok di Italiano, trattano già da due settimane con i dirigenti della Fiorentina per portare il centrocampista a Casteldebole il prima possibile.
