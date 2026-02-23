La vittoria della Fiorentina anima la corsa salvezza: sei squadre in lotta, classifica cortissima

La rete di Moise Kean nel derby toscano contro il Pisa regala alla Fiorentina tre punti pesantissimi e riaccende la corsa salvezza in Serie A. I viola salgono a quota 24, gli stessi punti di Cremonese e Lecce in una classifica cortissima. Poco più avanti ci sono Torino e Genoa a 27 punti, mentre il Cagliari, a 29, resta dentro una bagarre che coinvolge diverse squadre nel giro di appena cinque lunghezze. Con Hellas Verona e Pisa ormai più staccate, la lotta sembra concentrarsi dal Lecce al Cagliari. Intanto il Parma, reduce da tre vittorie consecutive – l’ultima a San Siro contro il Milan – sembra aver messo tra sé e la zona calda un margine rassicurante.

CLASSIFICA SERIE A

1. Inter 64

2. Milan 54

3. Napoli 50

4. Roma 50

5. Juventus 46

6. Como 45

7. Atalanta 45

8. Sassuolo 35

9. Lazio 34

10. Bologna 33

11. Udinese 32

12. Parma 32

13. Cagliari 29

14. Genoa 27

15. Torino 27

16. Fiorentina 24

17. Cremonese 24

18. Lecce 24

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15