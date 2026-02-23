La vittoria della Fiorentina anima la corsa salvezza: sei squadre in lotta, classifica cortissima
La rete di Moise Kean nel derby toscano contro il Pisa regala alla Fiorentina tre punti pesantissimi e riaccende la corsa salvezza in Serie A. I viola salgono a quota 24, gli stessi punti di Cremonese e Lecce in una classifica cortissima. Poco più avanti ci sono Torino e Genoa a 27 punti, mentre il Cagliari, a 29, resta dentro una bagarre che coinvolge diverse squadre nel giro di appena cinque lunghezze. Con Hellas Verona e Pisa ormai più staccate, la lotta sembra concentrarsi dal Lecce al Cagliari. Intanto il Parma, reduce da tre vittorie consecutive – l’ultima a San Siro contro il Milan – sembra aver messo tra sé e la zona calda un margine rassicurante.
CLASSIFICA SERIE A
1. Inter 64
2. Milan 54
3. Napoli 50
4. Roma 50
5. Juventus 46
6. Como 45
7. Atalanta 45
8. Sassuolo 35
9. Lazio 34
10. Bologna 33
11. Udinese 32
12. Parma 32
13. Cagliari 29
14. Genoa 27
15. Torino 27
16. Fiorentina 24
17. Cremonese 24
18. Lecce 24
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15